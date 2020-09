I benefici delle vacanze in catamarano

Le vacanze in catamarano sono la scelta giusta se si ha la passione per il mare, per poter approfittare in ogni momento del contatto con l’acqua.

Incominciare la giornata con un panorama diverso ogni giorno è un’esperienza dal valore unico, che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita.

Trascorrere del tempo su un’imbarcazione come il catamarano, a contatto con l’acqua offrirà grandi benefici per la forma fisica e mentale a tutte le età.

Il mare infatti rilassa tantissimo la mente ma anche il corpo, il rumore stesso dell’acqua è in grado di conciliare il riposo. In più grazie al mare, è possibile rilassare la vista perché il panorama è caratterizzato da colori tenui: insomma è un vero toccasana per la salute!

Per trascorrere una vacanza di questo tipo non è necessario possedere un’imbarcazione, basta optare per il noleggio catamarano e affidarsi a uno skipper professionista che saprà tracciare l’itinerario migliore.

Vacanze in catamarano: sicurezza e stabilità

Come già detto, il catamarano offre diversi vantaggi rispetto alla barca a vela. Il catamarano infatti garantisce una maggiore stabilità (perfetta per chi soffre di mal di mare), capienza ed efficienza.

La sicurezza che offre è il suo punto forte: il catamarano è molto più sicuro anche del motoscafo, perché non può affondare. La caratteristica principale del catamarano è quella di essere in grado di galleggiare e ciò lo rende davvero sicuro. Un’altra peculiarità del catamarano è l’elevata capacità di manovrabilità, che gli consente di effettuare una rotazione di 360° in totale sicurezza.

Quale meta scegliere per le vacanze in catamarano in Italia

I luoghi da visitare con il catamarano in Italia sono davvero tanti e tutti offrono un panorama mozzafiato.

Tra i luoghi più gettonati non si possono non menzionare l’Isola d’Elba e le Eolie.

Le spiagge dell’Isola d’Elba sono varie, alcune caratterizzate da un tipo di sabbia bianchissima nella parte occidentale e altre dai minerali di ferro nella costa est. Sempre nell’Isola è possibile visitare il Parco Minerario, che mette in risalto l’antica industria estrattiva del ferro.

Merita una visita anche la cittadina di Portoferraio, che custodisce le ville napoleoniche e tantissimi forti e bastioni, testimonianza delle antiche difese. Da visitare non solo per il particolare centro storico, ma anche per i siti archeologici di epoca etrusca e romana.

Altra meta da visitare in catamarano sono le isole Eolie, dichiarate patrimonio dell’Unesco e considerate delle vere e proprie perle del Mediterraneo, nonché il luogo perfetto per rilassarsi e abbracciare nuovi ritmi più lenti.

Le 7 isole, tutte di origine vulcanica, propongono un’ampia varietà di paesaggi. Mare cristallino, calette e bagni nelle acque termali, ma soprattutto tantissime spiagge su cui vale la pena sostare.

