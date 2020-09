Bruxelles avverte: per Recovery fund serve stabilità politica

Ora che si lavora per creare Next Generation Eu, il piano Ue per la ripresa da 750 mld di euro che aiuterà l’economia europea a riprendersi dalla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, “abbiamo bisogno della stabilità” politica dei Paesi membri, che “in questo momento non è un fatto astratto, ma molto concreto”. Lo sottolinea il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli (Pd), a margine dei lavori della plenaria, a Bruxelles, a pochi giorni dalle elezioni regionali in Italia. adnkronos

Condividi