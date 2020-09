Pd: modificare la Costituzione per rafforzare il riformismo

“Il PD presenterà nei prossimi giorni in Parlamento, alla Camera e al Senato, una proposta di riforma costituzionale per rafforzare l’impronta riformista dell’attuale maggioranza di governo. Una proposta organica che consenta, dopo aver dato il via libera alla riduzione dei parlamentari come uno dei tasselli di un quadro di riforme, di ottenere due risultati: l’ottimizzazione e razionalizzazione della forma di governo parlamentare e il superamento del bicameralismo paritario con le sue anomalie e storture. Una proposta sulla quale saranno raccolte le firme nelle Feste dell’Unita’ in corso, nei circoli, nelle piazze e nelle strade delle nostre città”. Lo annuncia una nota del partito.ANSA

