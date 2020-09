Empoli: straniero armato di catena danneggia panchine e vetrine

Empoli: armato di catena di ferro danneggia panchine e vetrine. Alle 22:00 circa di ieri sera la polizia di stato è intervenuta a Empoli, in via Ridolfi incrocio con via Salvagnoli, per bloccare un uomo armato di catena di ferro.

I poliziotti hanno cercato di calmare l’uomo, F.M. di 30 anni senza fissa dimora e non in regola con il permesso di soggiorno, ma questo ha iniziato a colpire, danneggiando, le panchine pubbliche e le vetrine di alcuni negozi di via Ridolfi. Gli agenti hanno così deciso di bloccarlo, per evitare che dei passsanti potessero rimanere coinvolti, ma uno dei due militari è rimasto ferito.

