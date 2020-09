Gasparri, ‘abbiamo cacciato Conte dalla Rai, lo cacceremo da P.Chigi’

“La nostra sacrosanta e legittima protesta ha espulso Conte dalla Rai domenica, dove non aveva diritto ad andare. Lo abbiamo cacciato da Rai Uno, lo cacceremo da Palazzo Chigi. Questo prepotente e arrogante deve essere sconfitto con le armi della democrazia, della legge e della libertà. Quelle leggi che lui era pronto a violare. Ma non finisce qui. Su questa vicenda Rai andremo fino in fondo”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della Commissione di vigilanza Rai. (adnkronos)

Mara Venier, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova del programma di Rai 1 che partirà domenica prossima, aveva annunciato: il presidente del Consiglio domenica 13 settembre “nel corso della prima puntata di Domenica In rivolgerà un messaggio alla Nazione”.

Successivamente, l’Ansa aveva aggiornato la notizia: “A quanto si apprende l’invito era stato rivolto al premier dalla conduttrice Mara Venier, ma Conte avrebbe preferito declinare per evitare che la scuola divenuti occasione di polemiche”. Ma forse anche le parole di Matteo Salvini hanno fatto tremare Palazzo Chigi, unite alla rivolta rabbiosa del resto dell’opposizione, Giorgia Meloni in testa, per quella che era stata giudicata una prevaricazione, stile Corea del Nord.

