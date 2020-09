Covid, Francia: quarantena ridotta da 14 a 7 giorni

Il consiglio scientifico della Francia ha dato il via libera alla riduzione da quattordici a sette giorni della durata dell’isolamento per le persone risultate positive al coronavirus: e’ quanto annunciato dal ministro della Salute, Olivier Ve’ran. La decisione verra’ adottata in modo formale in occasione del ”consiglio Difesa di venerdi”’, il che ”ci dara’ un po’ di tempo per consultare altri esperti sull’attuazione della misura”, ha aggiunto il ministro su France Inter.

”Siamo piu’ contagiosi nei primi 5 giorni dopo l’apparizione dei sintomi o che seguono la positivita’ di un tampone. In seguito – ha spiegato Ve’ran – la contagiosita’ diminuisce in modo molto netto, e dopo una settimana resta ma molto debole”. L’accorciamento della quarantena favorira’ ”una migliore adesione” alla regola – secondo il ministro – poiche’ oggi ”registriamo che gran parte dei francesi non rispetta la quarantena”. Il Consiglio di Difesa – composto da un gruppo ristretto di ministri – viene convocato dal presidente Emmanuel Macron all’Eliseo sempre piu’ frequentemente dall’inizio della crisi del Coronavirus.

