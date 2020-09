ONU: la pandemia ha dimostrato che il patriarcato è dannoso

“La pandemia di COVID19 sta dimostrando ciò che tutti sappiamo: millenni di patriarcato hanno portato a un mondo dominato dagli uomini con una cultura dominata dagli uomini che danneggia tutti: donne, uomini, ragazze e ragazzi.” Lo scrive su twitter l’account dell’ONU riportando le parole del segretario Antonio Guterres.

Dopo tale dichiarazione, ONU dovrebbe allora spiegare perché Unhcr pubblica così spesso foto di donne e bambine velate…

The #COVID19 pandemic is demonstrating what we all know: millennia of patriarchy have resulted in a male-dominated world with a male-dominated culture which damages everyone – women, men, girls & boys.

— @antonioguterres

— United Nations (@UN) September 6, 2020