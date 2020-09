“Per la liberta’ della nostra famiglia, abbiamo pagato 5 mila euro. Ho dovuto pagare anche per mio figlio, che non ha nemmeno due anni”.

Queste le parole di un migrante a bordo della Sea Watch, che poi chiede l’aiuto dell’Europa: “Abbiamo bisogno del vostro aiuto, dell’Europa, le nostre vite sembrano non avere valore, per me e’ molto doloroso. Le nostre lacrime non possono essere piante invano”. ANSA

Condividi