Migranti, UE contro la Sicilia: “rispettare gli obblighi”

BRUXELLES – “Siamo al corrente dell’azione del governatore della Sicilia e siamo in contatto col governo italiano. Ricordiamo che tutte le azioni che vengono intraprese devono rispettare gli obblighi delle leggi sull’asilo dell’Ue e internazionali”. Così un portavoce della Commissione europea risponde sulla situazione in Sicilia.

“La Commissione UE lavora molto da vicino col governo italiano sulle questioni migratorie e a questo proposito ricordiamo un viaggio della commissaria Johansson con i ministri Lamorgese e Di Maio in Tunisia all’inizio del mese, per parlare di sostegno finanziario alla Tunisia e lotta ai trafficanti di migranti. Presto sarà organizzato un gruppo per affrontare queste questioni in concreto, al più presto. Inoltre la Commissione Ue continua a fornire un sostegno molto significativo, sia operativo che finanziario all’Italia”, ha aggiunto il portavoce. ANSA EUROPA

Lampedusa, “i migranti sbarcati erano vestiti bene, molto bene”

Condividi