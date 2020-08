Amm. De Felice: Germania invii fregata Hamburg per recuperare finti naufraghi

“Il governo tedesco, in quanto Stato di bandiera responsabile della protezione internazionale dei migranti clandestini, invii immediatamente la nave militare Hamburg per recuperare i ‘finti naufraghi a pagamento’ a bordo della nave ‘Sea Watch 4’ e della nave ‘Louise Michelle Bansky’ e li trasferisca in Germania”.

Così in una nota l’ammiraglio di divisione (ris) Nicola De Felice che aggiunge: “è ora che la Germania la smetta di mettere in difficoltà i Paesi costieri del Mediterraneo con navi ONG battenti bandiera tedesca e si assuma le sue responsabilità in rispetto alla legge del Mare dell’ONU e al regolamento UE di Dublino”.

“La fregata Hamburg – conclude – è presente nel Mar Mediterraneo nell’ambito dell’operazione europea IRINI e quindi disponibile a tale necessità. In 2 giorni può arrivare a Marsiglia e da lì in appena 6 ore la Chiesa Evangelica Tedesca che ha finanziato l’operazione può terminare la sua buona azione accogliendo i clandestini in Germania “.

