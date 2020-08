Spallanzani, Ippolito: “abbiamo bisogno dei migranti”

Un’uscita fuori dalla realtà quella del direttore dell’ospedale Spallanzani di Roma. Giuseppe Ippolito, in onda a Agorà su Rai Tre, ha detto chiaro e tondo: “Abbiamo bisogno dei migranti!”. E ancora, per ribadire il concetto, ha lanciato una vera e propria frecciatina al centrodestra: “Prima abbiamo detto che i migranti erano delinquenti e adesso diciamo che i migranti sono malati. Basta, i migranti sono migranti e noi abbiamo bisogno dei migranti”.

Una frase che non è piaciuta a Matteo Salvini. Il leader della Lega, per tutta risposta, non ha solo rilanciato il video dell’intervento, ma ha anche commentato con una semplice ma efficace frase: “Avanti, c’è posto!”. Evidentemente Ippolito dimentica i tantissimi nuovi casi di coronavirus importati che, grazie ai continui sbarchi, mettono in ginocchio l’Italia. liberoquotidiano.it

Il direttore scientifico di Malattie infettive allo Spallanzani di Roma vi ammonisce: "Abbiamo bisogno dei migranti!".

Avanti, c’è posto! pic.twitter.com/csyomEnp4S — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 27, 2020

Condividi