Paragone: grillini comprati con quattro croccantini

I grillini sono stati comprati con quattro croccantini per guidarli a fare quello che sarà “L’Ulivo pentastellato”, cioè questa magnifica riproposizione di una pianta vecchia e stantia come l’Ulivo di Prodi ai giorni d’oggi, con magari proprio il rudere Prodi alla presidenza della Repubblica. Di Maio abbaia di essere anticasta, di essere “Contro il sistema” per il voto all’inutile referendum del 20 settembre, ma cosa è più casta di lui, come insegna la vicenda Openfiber TIM.

Lo stato vuole che la rete unica della fibra non sia gestita da TIM, ma da Openfiber, alla cui guida siede colui che è la sublimazione della casta, la “Kasta” nella suo forma più pura: Franco Bassanini, uno che è partito fin dagli anni ottanta del secolo scorso come socialista di Craxi, per poi trasformarsi in indipendente dei DS, per poi lasciare il posto alla moglie Linda Lanzillotta e passare a fare il super manager di stato, naturalmente pagato da noi. Al suo fianco c’è il presidente di ENEL Starace, un manager che si vanta di schiacciare ed umiliare gli avversari politici. Questa è la vera casta ed è quella che ora è appoggiata dai cinque stelle. scenarieconomici.it

Buon ascolto

