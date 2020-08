Milano, presa ladra seriale di Rolex

Presa la ladra professionista di Rolex: fermata dopo l’ultimo colpo, ecco come agiva. Fatale fu l’ultimo colpo. Una donna di 32 anni, una cittadina romena in Italia senza fissa dimora e con precedenti, è stata arrestata lunedì mattina a Cologno Monzese dai carabinieri con l’accusa di furto con destrezza. I militari l’hanno bloccata dopo che aveva messo a segno un altro dei suoi colpi, l’ennesimo. La specialità della casa sono i furti di Rolex, che la 32enne ha compiuto nei mesi e negli anni scorsi praticamente ovunque in Lombardia.

Lunedì mattina alle 11 il copione si è ripetuto identico: la malvivente si è avvicinata a un pensionato 74enne che era seduto su una panchina in via Mazzini e gli ha chiesto delle indicazioni stradali insieme a un pezzo di carta e una penna per prendere appunti. Appena l’anziano si è distratto, la donna gli ha tolto dal braccio un Rolex da 5mila euro e si è data alla fuga.

Quello che la ladra non poteva sapere, però, è che in zona c’erano i carabinieri della tenenza di Cologno impegnati proprio in controlli anti furti e rapine. Per i militari è stato un gioco da ragazzi bloccare la 32enne e recuperare l’orologio, subito restituito al proprietario. La donna è stata trattenuta nelle camere di sicurezza e sarà processata per direttissima. “

