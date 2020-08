Torino, arrestato prete nigeriano “pedigree criminale di tutto punto”

Un prete nigeriano arrestato a Torino. L’uomo, 44 anni, era un pastore evangelico con un pedigree criminale di tutto punto: il coordinatore della chiesa “Montagna di fuoco” di via Pinerolo, scrive La Stampa, era già noto alla polizia e al centro delle attenzioni per i suoi precedenti per rapina, droga e sfruttamento della prostituzione.

Non pago, si dilettava a fare il tassista (ovviamente abusivo) a Porta Palazzo. A questo carniere si aggiungono ora altre accuse: quelle di aver maltrattato e malmenato la moglie (nigeriana anche lei e occupata come domestica): è stata la donna a denunciare il prete-criminale, rivelando che il marito era anche solito intascarsi le offerte chei fedeli devolvano al pastore e alla chiesa. liberoquotidiano.it

Condividi