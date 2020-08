Sanders: Trump gioca a golf durante la pandemia

Convention democratica – Oltre a Michelle Obama. anche la seconda stella della serata, il senatore socialista Bernie Sanders, l’ultimo rivale di Biden a ritirarsi dalla corsa, ha lanciato un attacco feroce a Trump: “E’come Nerone che suonava mentre Roma bruciava. Lui invece gioca a golf durante la pandemia”.

“Questa elezione – ha ammonito – è la più importante nella storia moderna del nostro Paese. In risposta ad una serie di crisi senza precedenti, serve una risposta senza precedenti, un movimento, come mai prima, di gente preparata a resistere e a combattere per la democrazia e la moralità, e contro l’avidità, l’oligarchia e ‘autoritarismo”.

Ma il suo messaggio principale, soprattutto alla sua base progressista che nel 2016 in parte non sostenne Hillary Clinton, e’ quello dell’unità per sconfiggere Trump “perché e’ in gioco il futuro della nostra democrazia”. Tanto che lui stesso si impegna a lavorare “anche con i moderati e coni conservatori'” per allargare la tenda dem. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/convention-partito-democratico-biden-michelle-sanders-d1e91230-4dcc-4147-8a51-22c8db1bc6c3.html

Condividi