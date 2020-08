Michelle Obama: Biden può battere la pandemia

NEW YORK, 17 AGO – Joe Biden può “battere la pandemia e salvare l’economia”. Lo afferma Michelle Obama, secondo le anticipazioni del discorso che lex First Lady terrà nel corso della prima serata della convention democratica. “Conosco Joe. Sa cosa serve per salvare l’economia, battere la pandemia e guidare il paese. Joe ascolta e vi dirà la verità”. (ANSA).

Qualche giorno fa, Michelle ha confessato. “Da qualche tempo soffro di una lieve depressione e sto cercando di combatterla”. L’ex first lady lo ha rivelato nel nuovo episodio del suo podcast in onda su Spotify, la seconda puntata dedicata alla salute mentale.

“Non è stata solo la quarantena dovuta alla pandemia – spiega la moglie dell’ex presidente Usa – ma i conflitti razziali, le risposte di questa amministrazione, la sua ipocrisia... È scoraggiante, demoralizzante”.

Michelle Obama ha proseguito raccontando: “Cerco di combattere questo stato con la routine, ma spesso ho problemi di sonno, mi sveglio nel pieno della notte in stato di ansia, e ho problemi, per esempio, nel seguire il mio programma di esercizi fisici”.

