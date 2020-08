Migranti, Di Maio: combatteremo i trafficanti senza scrupoli

“Voglio essere molto chiaro: chi arriva in Italia in maniera irregolare non potra’ usufruire di alcuna opportunita’ di regolarizzazione. L’unico esito di un arrivo irregolare e’ un rimpatrio”. così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Tunisi dopo un incontro con il presidente tunisino Kais Saied.

Siamo pronti a dare tutte le strumentazioni che servono per fermare lìemigrazione clandestina.. I rapporti con la Tunisia sono buoni, ma non possono essere ostaggio di trafficanti senza scrupoli. Dobbiamo combatterli insieme e lo faremo.

“D’altra parte il fenomeno migratorio e’ molto complesso e crediamo che debba essere affrontato in una cornice ampia. Per questo abbiamo ribadito la massima disponibilita’ dell’Italia a portare avanti i negoziati per un accordo quadro in ambito migratorio che preveda forme virtuose di integrazione”.

Fonte: Agenzia Vista

