Lampedusa: arrivate 10 barche con 180 migranti

Sbarchi a raffica a Lampedusa: giunte 10 barche con oltre 180 migranti in 24 ore.

Ore 15. Altri quattro barchini, con complessivi 63 tunisini a bordo, sono stati agganciati, nelle acque antistanti a Lampedusa, dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Salgono a 7, con un totale di 180 migranti circa di cui 90 subsahariani, gli sbarchi che si sono registrati a partire dalla mezzanotte di oggi. Anche i nuovi arrivati sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove si è arrivati a 531 ospiti. Ma non è finita. Altri barchini compaiono già all’orizzonte.

Ore 11,58. “L’invasione” non si ferma. Nell’arco di 24 ore sono state ben sette le imbarcazioni che sono state soccorse nelle acque antistanti Lampedusa dove sono sbarcati 168 extracomunitari, tunisini per la maggior parte.

Tre sbarchi con 117 migranti si sono registrati a partire dalla mezzanotte di oggi. Quattro, invece, gli approdi con complessive 51 persone nella giornata di ieri. In totale, dunque, a Lampedusa sono giunti 168 migranti. Durante la notte, e non si verificava da tempo, c’è stato anche l’approdo, in un unico barcone, di 90 persone. Tutti, dopo la rilevazione della temperatura corporea sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove, al momento, sono ospitate 468 persone a fronte di una capienza massima per 192.

Ore 8,26. Nessuno stop, neanche per Ferragosto, nell’emergenza immigrazione. Due le “carrette del mare” soccorse, nella giornata di ieri, nelle acque antistanti a Lampedusa, dalle motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera. Complessivamente 30 i tunisini sbarcati e, dopo la rilevazione della temperatura corporea, portati all’hotspot.

Non è escluso che nelle prossime ore, o al massimo domani, la Prefettura di Agrigento dia corso ad un nuovo trasferimento. Sarà naturalmente necessario attendere il tempo dell’arrivo degli esiti dei tamponi anti-Covid ai quali tutti i migranti vengono sottoposti.

www.agrigentonotizie.it – 5:02:10 PM

Condividi