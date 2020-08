Migranti, rivolta Cpr Gradisca: arredi incendiati, carabiniere ferito

Di Francesca Galici – – Ancora una rivolta, ancora disordini, nei centri che ospitano i migranti nel Paese. L’ultimo caso si registra ieri nel Centro permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia, dove un gruppo di migranti detenuti in attesa di rimpatrio ha cercato di scappare dall’ex caserma Polonio dopo aver incendiato suppellettili, arredi e abbigliamento. Stando alle cronache locali, un carabiniere sarebbe stato ferito e portato in ospedale con una ferita alla testa.

I fatti sono avvenuti ieri attorno alle 22 di ieri, 14 agosto. Gli abitanti della zona hanno visto sollevarsi un’alta colonna di fumo dal perimetro del Cpr, dove si trovano circa 80 persone in stato di fermo e in attesa di rimpatrio. Sorge accanto al Centro di accoglienza per richiedenti asilo e in un primo momento si è pensato che la rivolta potesse essere scoppiata in quella struttura. È stato immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti in concomitanza con le volanti della polizia chiamate dai colleghi per sedare la rivolta.