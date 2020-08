Coronavirus, Sicilia: 36 nuovi casi, 21 sono migranti

Condividi

In Sicilia, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 36 i nuovi casi positivi di Coronavirus, di cui 21 sono migranti sbarcati sulle coste siciliane. I casi sono cosi’ distributi: 20 in provincia di Agrigento (19 sono migranti); uno in provincia di Caltanissetta, cinque in provincia di Catania, tre in provincia di Messina, cinque in provincia di Palermo (di cui un migrante) e due in provincia di Ragusa.

Sono nove i pazienti guariti. Il dato (dei 36 positivi) mostra una lieve flessione rispetto ai 42 di ieri. Dato che porta il numero totale dei positivi dall’inizio della pandemia a 3.681. Non e’ strato registrato alcun decesso. Aumentano gli attualmente positivi, sono 631 (+27).

In crescita i ricoverati con sintomi: 46 (+4). Resta stabile (6) il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Salgono i dimessi/guariti, 2.766 (+9), cosi’ come aumentano coloro che si trovano in isolamento domiciliare, 579 (+23). (ITALPRESS).