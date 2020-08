Sap Polizia: “qualcuno cerca un caso Floyd italiano”

Cubano fermato col braccio al collo. Qualcuno cerca un caso Floyd italiano, ma dimentica l’aggressione di un poliziotto a Roma. Stefano Paoloni (SAP): “Il partito dell’antipolizia ha colpito ancora. Deridere e aggredire un poliziotto non crea rassegna stampa, un braccio al collo sì. Servono telecamere sulle divise e nuovi protocolli operativi”

Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia, commenta i fatti di Roma e Vicenza. Nella capitale, ieri uno straniero ha aggredito ripetutamente un poliziotto e soprattutto l’ha minacciato urlandogli: “Tanto il giudice non mi farà nulla e io ti verro ad aspettare”. Chiaro riferimento ad una futura vendetta a seguito del suo arresto: “E stamattina in rassegna stampa – spiega Paoloni – ho trovato una sola notizia sull’aggressione di Roma, mentre è infinito il numero di articoli sul fatto di Vicenza dove un collega, deriso da un cubano, ha deciso di fermarlo. Ovviamente, il partito del l’antipolizia è tornato alla carica. Alla continua ricerca di un caso Floyd anche qui in Italia per buttare accuse pretestuose sull’operato delle nostre Forze dell’Ordine e potersi finalmente inginocchiare”.