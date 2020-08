Raggi: “Salvini bla bla bla da spiaggia, noi facciamo i fatti”

‘Matteo Salvini chiacchierone. Blateri come sempre da una spiaggia. Oggi noi abbiamo portato l’acqua potabile ad alcuni residenti della periferia di Roma: per decenni sono stati senza. Questi sono fatti. #Salviniblablabla”. Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Certo, basta farsi un giro per Roma…