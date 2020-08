Questore Torino: “migranti violenti e irrispettosi”. Pd: avviare confronti culturali

Le parole del questore di Torino Giuseppe De Matteis sugli effetti dell’immigrazione sulla nostra città, rischia di dividere il mondo della politica. In un’intervista a La Stampa il questore ha parlato di “immigrati violenti”, “alto tasso di delittuosità di alcune comunità”, di “scarso rispetto dei migranti per l’autorità” e di “violenze degli stranieri contro la polizia”. Ponendo inoltre l’accento sulla necessità di procedere con i rimpatri e “rivedere le norme sull’immigrazione stabilite in un’epoca differente”. A Torino, dal 2015, gli arresti sono quadruplicati: sono circa 220 ogni mese e nella stragrande maggioranza dei casi, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Per l’assessore alla Sicurezza e all’Immigrazione della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, le parole del questore di Torino sono un grido di allarme che il Governo e la politica non possono far finta di non sentire. “Se un uomo dello Stato dice chiaramente, nero su bianco, che l’immigrazione clandestina fornisce soldati violenti e pericolosi per le file della criminalità, è inaccettabile che non gli si dia ascolto. Quello che il questore constata, e che i cittadini purtroppo possono confermare, è il risultato di una immigrazione fuori controllo sorretta da una ideologia sgangherata dell’accoglienza a tutti i costi voluta dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle”. Una presa di posizione quella di De Matteis che viene appoggiata in pieno anche dall’assessore regionale agli Affari legali, Maurizio Marrone (FdI).