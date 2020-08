Biden, ‘se vinco telefonerò ai Paesi Nato e dirò: siamo tornati’

La scelta di Kamala Harris come vice di Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca sembra convincere l’elettorato dem, come dimostrano i sondaggi che confermano ancora il vantaggio dell’ex vicepresidente su Donald Trump. Record nella raccolta fondi: 26 milioni in 24 ore.

Intanto la campagna elettorale entra sempre più nel vivo. “Se vinco – le parole di Biden – il primo giorno telefonerò ai Paesi Nato e dirò: siamo tornati, non abbandoniamo i nostri amici”.

“Alla Casa Bianca abbiamo una persona che sta tentando di seminare odio e di dividerci. Questo non ispira speranza, ispira rabbia, paura, contrasti”. Così la candidata dem alla vicepresidenza Kamala Harris, riferendosi a Donald Trump e prendendo la parola ad una raccolta fondi in Delaware con Joe Biden. tgcom24.mediaset.it