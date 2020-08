Milano: il video dell’egiziano che ha preso in ostaggio un agente

Attimi di terrore in Duomo a Milano nel primo pomeriggio di mercoledì 12 agosto. Stando alle prime informazioni apprese, verso le 13, un uomo si è introdotto nella Cattedrale e, estraendo un coltello, ha preso in ostaggio una guardia giurata della struttura. L’uomo è stato disarmato, bloccato e accompagnato in questura. Si tratta di un cittadino egiziano di 30 anni, in Italia con un permesso di soggiorno di lungo periodo e con un precedente per furto risalente al 2016. È stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. Non sono chiare le motivazioni del gesto.

Vigilante sequestrato in Duomo: i fatti – Tutto è iniziato in seguito a un normale controllo di polizia: una pattuglia del commissariato Centro si era avvicinata al 30enne, seduto sugli scalini di fronte alla cattedrale, e gli aveva chiesto i documenti. Lui ha preso tempo e pochi attimi dopo si è alzato ed è scappato verso l’ingresso riservato ai fedeli. In questo frangente ha spinto una prima guardia giurata che stava sorvegliando l’entrata, successivamente – una volta guadagnato l’ingresso – è stato raggiungo da un secondo vigilante che ha cercato di bloccarlo. A quel punto il malvivente ha estratto un coltello con una lama di 10 centimetri, lo ha minacciato e costretto a mettersi in ginocchio.