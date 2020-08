Giornaloni allo stremo: il crollo delle vendite fa sperare in un futuro migliore

Di Guido da Landriano – – I dati delle vendite di Giugno 2020 su giugno 2019, che vi forniamo attraverso Blitz Quotidiano, danno una foto veramente impietosa della stampa italiana e della sua reale influenza. Queste sono le copie cartacee, che sono un buon indicatore del gradimento dei lettori e che non sono sporcati dai dati talvolta farlocchi delle vendite online, sporcate anche dagli abbonamenti di prova etc.

Ecco i dati impietosi

Quotidiani

nazionali Giugno 2020 Giugno 2019 Corriere della Sera 163.879 184.293 Repubblica 113.492 137.780 La Stampa 73.719 94.665 Il Giornale 44.709 42.636 Il Sole 24 Ore 37.700 39.702 Il Fatto Quotidiano 29.846 27.788 Italia Oggi 10.403 20.041 Libero 25.237 23.789 Avvenire 14.570 22.525 Il Manifesto 7.112 7.229 La Verità 27.308 23.196

Esisteva un tempo mitico, quello delle cose buone, in cui Repubblica e Corriere combattevano una battaglia sfiorando ciascuno il milione di copie. Ormai sono neppure la vaga copia di quei giornali. Alla fine il Fatto quotidiano vende 29 mila copie, poco pi# che Libero quotidiano e La Verità, quest’ultima l’unica vera sorpresa positiva. Per il resto la Stampa si muove come gli altri giornaloni: malissimo.

Quindi i media che si sono piccati di poter dettare la linea politica all’Italia negli ultimi 25 anni vanno tutti male, anzi malissimo. Interessante che Il Giornale, Libero e La verità vadano tutti bene. Il Fatto ha avuto una leggera ripresa grazie alla linea editoriale neo giacobin-moralista, ma i numeri sono lontani da quello che vorrebbe Travaglio e da quello che il suo ego può contenere. Sarà interessante leggere la semestrale per vedere le perdite nonostante il ricco prestito ottenuto dal governo.

Se continuiamo in questa direzione presto l’informazione italiana potrà dirsi veramente libera , oppure tangibilmente sarà pagata ed al servizio del governo. Non che ora non lo sia abbastanza. (scenarieconomici.it)