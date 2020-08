Bonus Iva, sindaco Pd: “Restituisco i 600 euro per fermare questo sputtanamento”

Lunedì ha ammesso di avere chiesto i 600 euro Inps per le partite Iva. Meno di 24 ore dopo ha deciso di restituire i soldi. Federico Broggi, sindaco di Solbiate con Cagno e segretario provinciale di Como del Pd, ha annunciato su Facebook la sua scelta. “Per fermare questo sputtanamento collettivo – ha scritto – serve dare dimostrazione di dignità e onestà e spiegare a chi sta conducendo questa campagna che si può essere diversi nei modi e nei gesti”.

“Non ho paura a metterci la faccia” – “Oggi ho quindi scritto all’INPS (mail delle 14.38, chi vuole anche il testo, si faccia avanti) chiedendo come restituire i soldi del bonus INPS”, si legge nel post. “Molti mi hanno sconsigliato di farlo: ‘Ammetteresti di aver sbagliato’. Ecco, no, nessuna ammissione, ma la semplice dimostrazione che se sei una persona corretta, non hai paura a dimostrarlo. Preferisco metterci subito la faccia, come ho fatto ieri spiegando razionalmente perché ho chiesto un bonus e lo faccio anche oggi (in modo più arrabbiato), così come ho sempre fatto nella mia vita”.