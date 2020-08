Tania Cagnotto annuncia il ritiro: “Scelgo la famiglia, sono incinta”

Roma, 10 agosto 2020 Tania Cagnotto annuncia il ritiro sui social: “Scelgo la famiglia, sono incinta” La campionessa mondiale di tuffi annuncia lo stop ai preparativi per le Olimpiadi di Tokyo: “So che molti di voi volevano vedermi ancora una volta sul trampolino e mi spiace di avervi deluso, ma in questo lockdown, come sarà successo a tanti altri, ho avuto tempo di riflettere e capire cosa fosse più importante per me. Il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me”, scrive su Instagram. Tanti i messaggi di stima di colleghi, fan e operatori sportivi. Instagram Tania Cagnotto