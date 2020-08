Governo, Boschi: l’apertura di Renzi è un gesto di buona volontà

La priorità del paese è la crisi provocata dalla pandemia, non la legge elettorale. Lo afferma l’esponente di Italia viva, Maria Elena Boschi, in un’intervista a Repubblica, aggiungendo di non voler entrare nel Governo.

“L’apertura di Renzi – spiega – è un gesto di buona volontà da parte di Italia Viva: noi vogliamo concentrarci sull’economia da rilanciare, non sulla legge elettorale. In Commissione tuttavia non è stato adottato ancora il testo base. E chi conosce i lavori parlamentari sa che questo rende difficile votare in Aula prima del 20 settembre”.

E sull’eventuale suo ingresso al Governo nel caso di un rimpasto, risponde: “è un tema che non è all’ordine del giorno: io sono il capogruppo di Italia Viva alla Camera. E in questa veste voglio dare il mio contributo”. askanews