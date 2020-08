Belgio, incendio al World Trade Center di Bruxelles

Condividi

Bruxelles – Incendio ad una delle torri del World Trade Center, situato sul boulevard du Roi Albert II, nel distretto nord della città. L’edificio non è attualmente occupato. Solo i lavoratori erano lì quando è scoppiato l’incendio. Non c’è acqua nella torre. I vigili del fuoco hanno dovuto prenderla dal piano terra.

L’incendio è scoppiato in un locale tecnico al 27 ° piano della torre. Sarebbe stato il materiale isolante a prendere fuoco. I pompieri sono stati in grado di raggiungere il 27 ° piano in un container usando la gru da costruzione.

La situazione è ora sotto controllo. È stato creato un perimetro di sicurezza.

Sul palazzo campeggia la scritta: ”The future is here”

It appears that evidence is being destroyed on a global scale. Q said we have it all. My take is they have enough evidence to bring them down. The DS is wasting their own time. When do you spend ammunition?

— Barrett (@112195PHHS) August 6, 2020