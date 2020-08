Vicepresidente Fondazione Cariplo insulta Meloni: ‘calva per eccesso di testosterone’

“Giorgia Meloni sta diventando calva. L’eccesso di testosterone oltre che cattivi fa diventare brutti”: è bufera per il post pubblicato sul proprio profilo privato di facebook da Paola Pessina, già sindaco di Rho e attualmente vicepresidente di Fondazione Cariplo. Il post, con tanto di foto, era a commento dell’acceso intervento della leader di Fratelli d’Italia a Montecitorio. Ed ha causato più di un imbarazzo per i toni sicuramente sopra le righe.

I primi a intervenire sono proprio stati esponenti di Fratelli d’Italia, quindi la stessa Meloni su Twitter ha scritto: “Mi dicono che questa signora sarebbe vicepresidente di un’organizzazione filantropica, ex sindaco (di sinistra) di Rho e docente. Non mi interessando gli insulti sul piano fisico, tuttavia leggere frasi del genere da chi dovrebbe essere d’esempio e che magari dicono di essere in prima linea contro fenomeni come il sessismo o il body shaming, lascia un po’ delusi e perplessi». Ed ancora: «Ma naturalmente se gli insulti sono contro Giorgia Meloni tutto è consentito e tollerabile, vero?»