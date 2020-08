Lampedusa, nave quarantena preleva solo 300 migranti e se ne va

La nave quarantena ‘Gnv Azzurra’ ha lasciato Lampedusa per fare ritorno a Porto Empedocle dove dovrebbe arrivare in nottata. Sono circa 300 i migranti trasbordati sulla nave traghetto a Lampedusa, a fronte di circa 700 ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Lo stop è stato dovuto al forte vento. Ma secondo quanto apprende l’Adnkronos dovrebbe tornare giovedì a Lampedusa.

“Non ci si può credere. La nave quarantena non ha svuotato l’HotSpot di Lampedusa ed è andata verso Porto Empedocle. Dicono che tornerà giovedì. Speriamo nel brutto tempo, perché se dovesse affollarsi di nuovo al momento ci sono oltre 400 migranti nell’HotSpot. Insomma, ci è finita così: a sperare nel brutto tempo!”. Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza che si trova proprio a Lampedusa dove sta conducendo una ricognizione per la realizzazione di una struttura dedicata ai tamponi per i migranti.