Ponte Genova, Toninelli: “grazie a me e a Conte”

Condividi

“Oggi non c’è niente da festeggiare. Questo ponte non avrebbe dovuto essere ricostruito, avrebbe semplicemente dovuto essere manutenuto da chi invece ha continuato a incassare soldi dei pedaggi e se n’è bellamente fottuto di fare quello che doveva fare per contratto”.

Così l’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli durante un incontro con alcuni membri del M5S sotto al nuovo ponte Genova San Giorgio. “Se siamo arrivati a questo punto è anche grazie a me e a Conte -ha aggiunto – abbiamo lavorato anche quando gli sciacalli attaccavano volendo far credere che non ce l’avremmo mai fatta“. adnkronos