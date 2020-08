Migranti, Feltri: “Accoglierli tutti è un reato. Italia allo sbando”

di Vittorio Feltri – – L’invasione dei migranti è ripresa alla grande, ormai i barconi che giungono in Italia non si contano più. Da quando Salvini è stato sostituito al Viminale dalla Lamorgese dilaga l’illegalità nel Paese mal governato da politici dilettanti. Non credo sia corretto che migliaia di clandestini arrivino dalle nostre parti, vengano ricoverati in centri di accoglienza (si fa per dire) da cui poi fuggono regolarmente per sparpagliarsi lungo la penisola. Nessuno che controlli gli ingressi abusivi, nessuno che si occupi di opportune sorveglianze nei luoghi in cui vengono ammassati i poveri disgraziati, spesso usati da coloro che li raccolgono quali strumenti di speculazione.

Siamo una nazione allo sbando, nelle mani di gente che festeggia allorché contrae un maxi debito con l’Europa e ignora il particolare che i debiti poi bisogna saldarli. Con quali soldi, quelli che sprechiamo per retribuire i fannulloni e il mantenimento in vita di centinaia di enti inutili costosissimi? Come si può essere più stupidi di così? Non è finita. Domani il Senato decide se processare Matteo Salvini per sequestro di persona. Mi auguro di no. Sarebbe assurdo punire l’ex ministro dell’Interno perché ha frenato gli sbarchi, facendo l’interesse della comunità, e non torcessero un capello a coloro che spalancano i porti e le porte della patria.