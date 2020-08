Boldrini: ho chiesto che metà Recovery Fund vada a politiche di genere

Condividi

Mara Carfagna: “Lancio una proposta a @elenabonetti e a tutte le donne: formiamo un fronte trasversale per batterci insieme e ottenere che buona parte delle risorse del Recovery Fund venga usata per l’occupazione femminile e per rivoluzionare il welfare. Senza le donne non si esce dalla crisi.”

Risponde Laura Boldrini: “Concordo, @mara_carfagna

. Infatti a maggio ho aderito subito alla campagna #HalfOfIt proprio per chiedere che metà del Recovery Fund vada alle politiche di genere.

L’Intergruppo per le Donne, composto da deputate di diversi schieramenti, è pronto a lavorarci. Noi ci siamo!”