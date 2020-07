Migranti, Viminale: nuovo bando da 4,7 milioni di euro per nave quarantena

ROMA – Una gara già andata deserta ed ora il Ministero dell’Interno cerca disperatamente una nave per la quarantena dei migranti che stanno sbarcando senza sosta in Italia. Il bando per le “manifestazioni di interesse per il servizio di noleggio di una unità navale battente bandiera italiana e/o comunitaria” si può leggere sul sito del Mit ministero le offerte dovranno essere presentate entro le 12 di mercoledì 29 luglio.

Una nuova gara si è resa necessaria dopo che le precedenti sono andate deserte. La nave dovrà avere 400 posti e il valore della gara è di 4,7 milioni di euro. – (PRIMAPRESS)

