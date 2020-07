Renzi: “A imporre il Mes sarà la realtà”

‘Io penso che non saranno Zingaretti o Renzi a imporre il Mes, lo farà la realtà. In autunno la crisi sarà tale che i soldi del Salvastati s’imporranno da soli. Del resto se lei ha un mutuo di 30 anni,da 1000 euro al mese, e gliene offrono uno da 15 anni a 500 euro , rifiuterebbe?”.

Così su Repubblica il leader di Italia Viva Matteo Renzi. ”Iniziamo a spendere bene i soldi già stanziati. E poi serve il Mes, che ha vincoli inferiori al Recovery Fund e che è frenato da obiezioni ideologiche”.

Renzi non sa che i soldi del Mes possono essere utilizzati soltanto per spese sanitarie correlate al coronavirus. Gli Italiani non vedranno un centesimo.

