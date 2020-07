Mercantile italiano preleva 110 migranti, “chiede un porto sicuro”

Il mercantile Cosmo, battente bandiera italiana, ha prelevato 110 migranti (in acque sar maltesi, ndr). Lo afferma Mediterranea Saving Humans in una nota nella quale spiega che “in questo momento i naufraghi si trovano a bordo, ma un mercantile non può garantire gli spazi e l’assistenza medica di cui necessitano”.

“Grazie all’equipaggio del Cosmo per aver applicato la legge del mare e l’umanità aiutando chi rischiava la morte in mare”, il riconoscimento dell’Ong.

“Adesso – l’appello di Mediterranea – le autorità europee indichino un porto sicuro di sbarco, oggi stesso. Non vogliamo essere costretti ad assistere all’ennesimo tira e molla sulla pelle di chi fugge da guerra e torture”.