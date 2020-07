“Psicosetta” di Novara, vittime adescate tramite una rete di psicologhe

Condividi

Un centro psicologico e una lunga serie di attività commerciali con sede a Milano, dalla casa editrice alle erboristerie, dal centro olistico alla bottega artigianale: tramite questi canali il “dottore” a capo della “psicosetta” scoperta dalla polizia di Novara adescava le sue prede. Le bambine e le ragazze da coinvolgere negli incontri sessuali di gruppo venivano reclutate anche tramite due scuole di danza e una scuola di “spada celtica”.

A Milano la rete delle psicologhe – Gran parte degli indagati (26 in tutto), riferisce La Stampa, sono persone che gestiscono queste attività. Per chi indaga, erano dei veri e propri collettori di “prede”, in particolare il centro psicologico di Milano. Qui quattro esperte organizzavano sportelli di ascolto e conferenze. Si veniva immersi in un mondo fatato, lontano dalla realtà. Il passo successivo era l’annullamento della persona.