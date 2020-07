Milano: tentato stupro in strada, arrestato “migrante”

Milano, tentato stupro in strada: uomo aggredisce 38enne e cerca di violentarla, salvata dai passanti. Ha cercato di violentarla lì, in mezzo alla strada. Ha provato ad abusare di lei senza preoccuparsi di chi ci fosse intorno. Ma fortunatamente proprio l’intervento dei testimoni ha fatto sì che finisse in manette. Un ragazzo di 25 anni, un giovane del Sudan con precedenti ed irregolare in Italia, è stato arrestato lunedì sera a Milano con l’accusa di violenza sessuale.

Teatro della sua follia, avvenuta pochi minuti prima delle 20, sono stati i giardinetti di via Ferrante Aporti, la strada che costeggia la stazione Centrale e che spesso si trasforma in rifugio di fortuna per senzatetto. A finire nel mirino dell’uomo è stata una donna di 38 anni, una cittadina romena senza fissa dimora.