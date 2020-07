Todt: “Schumacher combatte, spero che il mondo possa rivederlo”

Jean Todt, numero uno dello sport automobilistico mondiale, ha dichiarato di aver recentemente visitato Michael Schumacher e ha espresso la speranza che il sette volte campione del mondo di Formula 1 possa apparire di nuovo in pubblico per la prima volta dal suo grave incidente sugli sci di sette anni fa. Todt ha riferito al Mail on Sunday dal Gran Premio di Ungheria di aver visto Schumacher la scorsa settimana. “Sta combattendo. Spero che il mondo sarà in grado di vederlo di nuovo. Questo è ciò per cui lui e la sua famiglia stanno lavorando”, ha detto Todt che non ha rivelato alcun dettaglio medico, citando motivi di privacy.

Schumacher, 51 anni, ha subito gravi ferite alla testa nell’incidente del dicembre 2013. Ora vive, protetto dalla sua famiglia, nella sua casa sulle rive del Lago di Ginevra. Todt, il caposquadra della Ferrari quando Schumacher vinse cinque dei suoi sette titoli mondiali con la scuderia, è uno dei pochissimi amici che hanno accesso alla sua abitazione.





Il presidente della Fia ha detto che non avrebbe importanza se Lewis Hamilton migliorasse i record di Formula Uno di Schumacher uno per uno. “So che può succedere che Lewis batta i record di Michael come il pilota più titolato della storia. Tutti gli ingredienti sono lì con la Mercedes per farlo. Onestamente non mi dispiace”, ha detto Todt. “Ricordo che nel 2000 ero sul podio a Suzuka con Michael dopo che aveva vinto il suo primo titolo con la Ferrari e gli ho detto che le nostre vite non sarebbero più state le stesse. Avevamo raggiunto tutto ciò che volevamo. Dopo un incidente come quello che Michael ha avuto, importa se Lewis vince di più…?”. ADNKRONOS

