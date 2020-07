Vertice UE, “grazie Conte”. Il M5s ha visto un altro film

“Il presidente Giuseppe Conte sta conducendo una battaglia per tutti gli Italiani in una prospettiva finalmente solidale dell’Europa. A lui va tutto il nostro sostegno: in ballo c’è il nostro futuro e quello dei nostri figli”. Lo scrive in un tweet il ministro della Giustizia e capo delegazione M5S al governo, Alfonso Bonafede.

“Seguo l’evolversi delle trattative al Consiglio europeo. In gioco c’è un piano di aiuti e il futuro del progetto europeo. Nell’incertezza complessiva, una conferma: grazie al Presidente Conte siamo finalmente protagonisti nella battaglia per un’Europa solidale. Non molliamo”. Lo scrive in un tweet la vicepresidente del Senato, Paola Taverna (M5S).