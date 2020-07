Recovery fund, Merkel: grandi differenze, non sicura che raggiungeremo accordo

“Avremo bisogno di una grande volontà di compromesso, perché restano ancora grandi differenze da superare. Non sono sicura che raggiungeremo un accordo. Dovremo lavorare molto duramente. E la Francia e la Germania lavoreranno insieme per sostenere il presidente del Consiglio Ue Charles Michel”. Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel arrivando al summit Ue, il primo in presenza dall’inizio della pandemia di coronavirus. (askanews)