Migranti, Bosnia: aumentano violenze e criminalità, popolazione allarmata

Condividi

SARAJEVO, 17 LUG – La polizia bosniaca in servizio alla frontiera con la Serbia ha sventato oggi il tentativo di 98 migranti di entrare illegalmente nel Paese. L’operazione, riferiscono i media, è avvenuta non lontano da Zvornik, dove i migranti cercavano di attraversare a guado il fiume Drina in un punto dove le sue acque sono molto basse.

Si moltiplicano intanto gli episodi di violenza e criminalità da parte dei migranti, che allarmano e preoccupano sempre più la popolazione. L’ultimo è avvenuto a Velika Kladusa, nel nord ovest della Bosnia al confine con la Croazia, dove un migrante ha fatto irruzione in una casa dove c’era solo una donna che lo ha sorpreso in anticamera.