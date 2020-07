Autostrade, ”i Benetton stavano fallendo: PD e M5s li hanno salvati”

Di Franco Bechis – La famiglia Benetton con la società Autostrade ha trovato per lustri una gallina dalle uova d’oro. Ma la società che oggi grazie alla decisione del governo di Giuseppe Conte diventerà pubblica con l’intervento di Cassa depositi e prestiti non lo è più, anzi. Il bilancio consolidato 2019 ha chiuso infatti con una perdita di 291, 3 milioni di euro, che si è mangiata un terzo degli utili accantonati negli anni precedenti a riserva. Ne restano ancora 566 milioni, ma non basteranno a coprire la perdita immaginata per il 2020, che potrebbe essere superiore al miliardo di euro.

Se come vuole il governo entro la fine dell’anno Cassa depositi e prestiti avrà la maggioranza di Autostrade per l’Italia (Aspi), toccherà allo Stato coprire quel buco. E visto che il trend è negativo e il governo vuole ridurre il margine operativo della società e abbassare le tariffe, lo Stato si troverà davanti una falla nei conti pubblici di una certa importanza, e non quell’affare della vita immaginato un po’ ingenuamente dai vari Danilo Toninelli e grillini festanti. Perché anche in seguito al braccio di ferro che c’è stato con questo esecutivo la situazione finanziaria del gruppo oggi ancora in mano ai Benetton attraverso Atlantia è tutt’altro che rosea.