Legge omofobia, manifestazione Pro Vita & Famiglia in piazza Montecitorio

“Giovedì 16 luglio, alle ore 17 a piazza Montecitorio, scenderemo in campo contro il Ddl Zan-Scalfarotto sull’omotransfobia di cui ieri è stato adottato il testo unificato in commissione Giustizia alla Camera. Abbiamo invitato e saranno presenti parlamentari di tutti gli schieramenti” hanno dichiarato in una nota il presidente e il vice presidente di Pro Vita & Famiglia, Toni Brandi e Jacopo Coghe.

“Tutta l’Italia si sta mobilitando contro questa legge totalitaria e liberticida perché contraria alla Costituzione e alla volontà della maggioranza del popolo italiano. E non ci fermeremo qui, ma proseguiremo fino a quando non tornerà in campo il buon senso e al centro il rispetto del Diritto” hanno concluso Brandi e Coghe.

Uff. Stampa Pro Vita & Famiglia