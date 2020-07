Meloni: costruiremo un’Italia forte in un’Europa giusta

“Noi ogni anno produciamo ricchezza che viene aggredita, derubata dalla Ue, questi sono i fatti”. Lo dice Giorgia Meloni, parlando in Aula, dopo le comunicazioni di Conte in vista del consiglio europeo del 17 e 18 luglio. Meloni punta il dito contro l’Europa del “dumping fiscale, la vigilanza bancaria attenta sulle nostre banche, non su quelle tedesche, le iniziative predatorie della Francia contro le nostre aziende, e soprattuto una moneta unica che favorisce i tedeschi”.

“Confido nel fatto che arriverà presto il giorno in cui gli italiani potranno eleggere un governo degno di questo nome”, ha detto ancora Meloni aggiungendo: “Se saremo noi quel governo, costruiremo una Italia forte in una Europa giusta, contro quei nani politici così presi a contare gli spiccioli, da non rendersi conto che stanno devastando il sogno europeo”.