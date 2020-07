Galli: “Problema migranti positivi esiste, ma non è rilevante”

Condividi

Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “La gestione corretta – osserva – è ovviamente quella di cercare di effettuare dei test prima di farli sbarcare, e poi far scendere certamente le persone che risultano infettate. Credo che in questo momento sia la procedura seguita. Ma non è tanto rilevante dove fai il test. In realtà vista la situazione, può essere tranquillamente effettuato a terra in una sede più consona della nave, rispetto all’ammassamento di uomini a terra; certamente si riesce a organizzare un distanziamento che non si può avere su una di queste navi delle Ong o anche delle nostre navi militari”.

E sul fatto che per avere i risultati dei tamponi serva tempo spiega, ”si, servono per forza 12–24 ore. Però e necessario che vengano divise le persone che risultano positive da quelle che sono negative, e comunque vanno quarantenate. Anche tenerli sulla nave, in attesa del risultato del primo test, se è solo per un tampone limitato, può essere un opzione. Però la scelta migliore sarebbe quella di portarli a terra in una struttura che consenta l’attesa al sicuro, dove si operi un certo distanziamento per l’arrivo del primo test”.