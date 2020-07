Gli 8 Modelli di Trailer Cinematografico Migliori per After Effects

Volete unire clip video e creare splendidi filmati con il minimo sforzo? L’uso di modelli per trailer permette di effettuare queste e molte altre operazioni anche qualora non si disponga di contenuti propri. I modelli che vi presenteremo vi permetteranno di incrementare le visite al vostro canale YouTube, entrare intendenza su Tik Tok e molto altro.

In questo articolo vi proporremo gli 8 modelli di trailer cinematografico migliori per After Effects. Se volete che il vostro film o video lasci il segno, non potete esimervi dal creare un trailer, e i modelli sono il modo più facile per farlo. Continuate a leggere per trovare il modello di trailer per After Effects che più si adatta alle vostre esigenze.

A seguire troverete il meglio del meglio che Internet ha da offrire nei termini di modelli di trailer. Se siete alla ricerca di risorse per After Effects da usare per creare filmati con il minimo sforzo, siete nel posto giusto. E non vi preoccupate, perché tutti i modelli elencati comprendono istruzioni dettagliate sulla personalizzazione e sull’inserimento di contenuti. Volete creare trailer mozzafiato? Nessun problema: ci pensiamo noi ad aiutarvi!

1.Trailer Sci-Fi Space – Modello per After Effects

Il modello Sci-Fi Space Trailer comprende degli effetti davvero strabilianti. Lo zoom attraverso lo spazio dona un senso di movimento che va a complemantarsi con le lente manovre di un’astronave, lo sfrecciare tra le stelle, la serenità dell’astronauta che fluttua nello spazio, gli asteroidi volanti e altro ancora. Se siete alla ricerca di contenuti spaziali per il vostro prossimo trailer, non fatevi scappare questo modello!

2. Modern Cinemascope – Trailer Cinematografico

Questo modello per trailer cinematografici facilita il ritaglio e il montaggio delle clip video. Invece di spendere ore e ore a costruire da zero la struttura del trailer, potrete personalizzare questo modello utilizzando direttamente i vostri filmati. Nessuna necessità di plugin, animazioni moderne, effetti light leaks. Non manca proprio nulla a questo modello caratterizzato da colori accattivanti e riprese artistiche. Pensate che sia l’ideale per il vostro film o video? Allora non perdete altro tempo e scaricatelo subito!

3. Modello di Trailer Cinematografico Ricco di Azione

State girando un film d’azione? Allora questo trailer esplosivo fa al caso vostro, perché comprende tutto ciò che serve per lasciare il segno. Questo modello di trailer integra un interessante elemento nostalgico che si accompagna all’azione. In men che non si dica riuscirete a trasformare persino le scene più blande in riprese emozionanti e memorabili. Il modello è scaricabile dal sito Make Web Video e può essere provato gratuitamente.

4. Modello di Trailer Cinematografico Futuristico

È possibile creare film dall’atmosfera futuristica che non siano necessariamente Sci-Fi? Desiderate un modello di trailer che ponga il focus su tecnologia e digitalizzazione piuttosto che sugli interpreti? Questo modello fa al caso vostro, anche grazie agli effetti cromatici sul blu che conferiscono un aspetto freddo, distante e futuristico. Non potreste desiderare di meglio. Godetevi un meraviglioso ritorno al futuro con questo eccezionale modello offerto da VideoHive!

5.Modello di Trailer Cinematografico Intenso

Che stiate realizzando un capolavoro emozionante destinato a toccare le corde del cuore, oppure un film d’azione e d’impatto, come un pugno allo stomaco, questo potentissimo modello per After Effects potrebbe fare al caso vostro. Offerto da Motion Array, questo modello permette di combinare effetti mozzafiato per realizzare un trailer spettacolare almeno quanto il film in produzione. Qualunque sia il tipo di contenuto, state certi che questo trailer lo farà apparire il più drammatico possibile!

6. Opening Pulita, Dinamica e Versatile

Avete bisogno di creare una opening per il vostro film ma non sapete da dove iniziare? Lo sappiamo noi! Questo modello messo a disposizione da Video Blocks vi permetterà di soddisfare qualsiasi genere di esigenza. Non è facile iniziare un film in modo significativo, lo sappiamo. Si hanno appena una trentina di secondi per coinvolgere il pubblico e basta la minima imperfezione a far perdere l’attenzione. Se userete questo modello, però, non avrete nulla di cui temere. Non c’è spettatore che potrà resistere.

Questa opening cinematografica per After Effects consente di inserire più filmati l’uno accanto all’altro, conferendo un aspetto tagliente che manca a tantissimi altri trailer. È originale, è divertente ed è particolare. Provatelo!

7. Modello di Trailer per Film Drammatici/Thriller

State producendo un film drammatico con una trama di grande impatto? Allora questo modello di trailer fa proprio al caso vostro. Questa risorsa messa a disposizione da Video Hive è sorprendentemente adatta anche alla creazione di video musicali, trailer per film thriller e qualsiasi progetto che necessiti della costruzione di una certa intensità. Il distinto effetto “after dark”, solitamente riservato a contenuti horror, la delicatezza delle lettere fluttuanti, lo straordinario simbolismo del bianco e nero e il look classico contribuiscono a rendere questo modello di trailer per film thriller o drammatici una vera e propria perla per i/le filmmaker.

8. Modello di Trailer Horror per After Effects

Un elenco di modelli per trailer cinematografici non potrebbe dirsi completo senza risorse per il genere horror. Fortunatamente, uno dei migliori modelli di trailer scaricabili online è costruito appositamente per questo genere di film. Questo particolare modello, acquistabile su Video Hive, vi permetterà di creare l’atterrente ansia generata da un attacco di mostri e generare trailer ispirati a “I Racconti del Brivido” oppure che ricordino uno dei film più terrificanti su Netflix: “The Nun”.

Se siete alla ricerca di un contenuto che comunichi spavento e crudeltà, oppure volete introdurre un film sui vampiri o ancora su un lupo mannaro a Londra, questo è il modello che fa al caso vostro. Correte a mettere le zanne su questo modello di trailer per After Effects e preparatevi a presentare il vostro film in modo spaventosamente indimenticabile!

Conclusioni

Produttori e produttrici di film di tutto il mondo fanno affidamento sui modelli per creare trailer che incrementino le vendite e la popolarità delle proprie creazioni – perché non dovreste farlo anche voi? I modelli per After Effects che vi abbiamo presentato vi permetteranno di competere con i grandi del settore, applicando gli ultimi ritocchi al prodotto già montato e finito.

Fatevi un favore e rendete giustizia al vostro nuovo film usando un modello di trailer per After Effects. Potrete stare certi di attirare una valanga di visualizzazioni, su qualsiasi piattaforma scegliate di pubblicare il video!