Autostrade, Boschi contro la revoca: ”scelta pericolosa”

“Se in due anni si è rifatto il ponte e non si è fatta la revoca è perché giuridicamente questa scelta è pericolosa”. È l’opinione di Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera dei deputati, che in un’intervista a la Repubblica sostiene che la revoca della concessione ad Autostrade “espone gli italiani al rischio di un contenzioso miliardario”.

Peraltro, aggiunge, “creando incertezza sulla gestione della rete autostradale e sui posti di lavoro”. Quindi, sintetizza, “io sono perché chi ha sbagliato paghi” ma la sentenza, precisa, “la emetteranno i magistrati in tribunale, non i populisti su twitter”. Secondo Boschi Autostrade per l’Italia non vuole evitare la revoca, ma ha “tutto l’interesse di arrivarci per scatenare una guerra legale che durerà anni e si scaricherà sulle prossime generazioni”.